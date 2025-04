Thesocialpost.it - La Borsa o la Vita: qual è la vera strategia di Trump e a cosa sta mirando

Leggi su Thesocialpost.it

che giorno fa a Palermo uno sposo prima delle nozze è scappato con ladei regali del matrimonio, lasciando la sposa poe pazza come si dice.è riuscito almeno in uno scopo, per lui fondamentale da vero Tycoon, avere l’attenzione di tutti bruciando una massa di miliardi in azioni che nemmeno la Lehman Brothers. A me gli occhi please! È stato questo l’intento nel portare il paese più liberista e liberale del mondo ad una dimensione da anni trenta del secolo scorso. Ed ora?La sua, ove ce ne fosse una, è quella di trattare singolarmente, stato per stato, onde negoziare le migliori condizioni possibili per riequilibrare, secondo la sua ottica, la bilancia commerciale degli Stati Uniti. Per questo ci vorrà tempo, trattative che dureranno fino all’estate. Lui ha questo tempo? Noi lo abbiamo? Se è il denaro che muove l’avidità del mondo, come diceva Gordon Gekko, interpretato da Michael Douglas, in Wall Street, la perdita di denaro lo fa impazzire.