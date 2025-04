Lanazione.it - La BC Servizi oggi in campo nel posticipo del Palasport Estra contro Tortona

Arezzo, 9 aprile 2025 –, mercoledi 9 aprile, alle 19 la BCArezzo ospiterà alil Gulliver Derthona per la terza giornata di ritorno dei Play In del campionato di Serie B, arbitri dell'insaranno i Sigg. Cavasin di Rosignano Marittimo (LI) e Deliallisi di Livorno. In palio ci saranno punti molto preziosi per rimanere ancorati al settimo posto che varrebbe l'accesso ai PlayOff Promozione, la BCdovrà però fare i conti con un avversario capace di battere in casa il Costone SIena e di mettere in difficoltà le prime della classe a dimostrazione della qualità del roster Under 19 a disposizione di coach Ansaloni che, tra l'altro, si è guadagnato con anticipo l'accesso alle Finali Nazionali di categoria dove lo scorso ano si è laureata vice campione d'Italia.