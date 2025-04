La banalità del male di Hanna Arendt e Adriana Cavarero sono protagoniste con Ritratti d' Autore

Ritratti d'Autore" dedicata ai classici. Venerdì 11 aprile a salire sul palco del Teatro Astra sarà Adriana Cavarero, una delle filosofe italiane più seguite e stimate.Nella sua lectio dal titolo "Hanna Arendt e il sapore della libertà" la.

