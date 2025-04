Ilnerazzurro.it - Kompany non se lo spiega: “Di solito con queste occasioni ne segniamo 3-4”

Vincentnon abbassa lo sguardo dopo il ko interno del suo Bayern Monaco contro l’Inter. Il 2-1 dell’Allianz Arena non piega la fiducia dell’allenatore belga, che ai microfoni di CBS Sports Golazo ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi e rilanciato in vista del ritorno a San Siro.“Siamo solo a metà dell’opera, ora dobbiamo lavorare su ciò che possiamo migliorare. Abbiamo creato tante, siamo stati pericolosi, e anche con gli infortuni abbiamo fatto abbastanza per poter vincere. In altre serate, conchance ne facciamo tre o quattro. Non è successo, ma firmerei per fare una partita simile a Milano: sono convinto che potremo segnare di più.”Una sconfitta che brucia, ma che non cambia l’ambizione del club:“Al Bayern contano solo le vittorie. Dobbiamo vincere a Milano, sarà difficile ma è ciò che ci si aspetta da noi.