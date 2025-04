Internews24.com - Kompany a CBS: «Firmerei per fare la stessa partita a Milano. I gol dell’Inter? C’è una cosa che loro fanno molto bene, ma hanno festeggiato troppo a fine partita»

di RedazioneIl tecnico del Bayern Monaco, Vincent, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo il KO di ieri contro l’Inter in Champions LeagueIntervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo al termine di Bayern Monaco Inter, il tecnico dei bavaresi Vincentha analizzato la gara persa ieri all’Allianz Arena per 1 a 2, proiettandosi già sudovràla sua squadra nella gara di ritorno a San Siro per i quarti di finale di Champions League.SUL MATCH – «Siamo solo a metà, dobbiamo andare avanti e lavorare sulle cose che possiamo migliorare: abbiamo creato occasioni, siamo stati pericolosi, tra infortuni e tutto abbiamo fatto buone cose per vincere. Normalmente con queste occasioni ne segniamo 3-4, non è successo:perla, penso che potremo segnare più gol.