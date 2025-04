Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, la rivelazione: i bianconeri proveranno a tenerlo! Importanti novità sul futuro dell’attaccante

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, la: i dirigentianche per la prossima stagione. Cosa filtraAi microfoni di Radio Bianconera, Niccolò Ceccarini ha commentato così la situazione attorno a, centravanti bianconero in prestito secco dal PSG. Gli aggiornamenti di mercato.CECCARINI – «Con Milik si cercherà una risoluzione e Vlahovic va verso la cessione. Riguardoio credo che la Juve punti ancora a, alle proprie condizioni. Il grande obiettivo è Osimhen ma ha una clausola da 75 milioni di euro che vale solo per l’estero, quindi alla Juve il Napoli chiederebbe sicuramente di più, nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore, questa potrebbe pesare, ma non so di quanto farebbe effettivamente scendere le pretese di De Laurentiis».