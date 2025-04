Calciomercato.it - Kolo Muani ancora in Serie A: scelta la grande rivale della Juve

L’attaccante francese è partito fortissimo, per poi spegnersi. Con Tudor è finito alle spalle di Vlahovic e ora la sua conferma a Torino è molto in bilicosi è fermato a Como. Sul lago la seconda e ultima doppietta in bianconero, ma anche gli ultimi 2 gol, dei 5 totali realizzati, con la magliantus che veste dallo scorso gennaio. Sembrava fosse l’uomoprovvidenza, quello in grado di far svoltare la squadra di Thiago Motta, ma alla fine è stata solo una illusione.inA:la(LaPresse) – Calciomercato.itEccetto le prime quattro partite,non ha trascinato. Anzi, si è fatto travolgere dagli enormi problemi tattici e di spogliatoio che aveva ladi Motta, e che forse ha in partequella di Tudor. Ovvero l’allenatore che può decretare la finesua esperienza torinese.