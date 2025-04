Juventusnews24.com - Kolo Muani a secco da due mesi, la Gazzetta fa i conti dell’affare: «Rapporto costo-gol eccessivamente sproporzionato». Il dato

Interessante l'analisi proposta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Kolo Muani, l'attaccante che il calciomercato Juve ha prelevato in prestito dal PSG lo scorso gennaio. Il centravanti francese è arrivato a Torino per 1 milione di prestito e 2,6 di commissioni al netto dello stipendio da 3 milioni di euro. Conti alla mano il giocatore sta costando ai bianconeri circa 720mila euro a gol. Un rapporto che certamente non lascia felici i dirigenti e che ne allontana la conferma.