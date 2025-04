Lettera43.it - Kirill Dmitriev e l’élite che garantisce il perpetuarsi del potere putiniano

Leggi su Lettera43.it

è il plenipotenziarioche guida le trattative per il riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti con attenzione agli aspetti economici. Ed è uno dei rappresentanti di punta della élite di nuova generazione che già ora ricopre le migliori postazioni in vista di quello che sarà prima o poi il passaggio di consegne: se Vladimir Putin e il suo cerchio magico hanno ormai passato la settantina, saranno i 50enni di oggi a prendere in mano le redini della Russia di domani.è uno di questi. E non certo arrivato dov’è ora per caso.(Getty Images).La solida rete di contatti stranieri e il ruolo di negoziatore per l’UcrainaNato nel 1975 a Kyiv è a capo del Fondo per gli investimenti diretti (Rdif), strumento fondamentale nella prospettiva di quella che al momento pare essere la strategia di ridefinizione dei rapporti a lungo raggio tra Mosca e Washington; la guerra in Ucraina è solo un tassello del puzzle nel quale si inquadrano i rapporti internazionali e gli equilibri del nuovo mondo multipolare.