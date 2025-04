Tpi.it - Kingsman – Secret Service: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2014 diretto da Matthew Vaughn. Liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The(2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, la pellicola ha per protagonisti Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Mark Strong e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel 1997, durante una missione in Medio Oriente, l’agente segreto Harry Hart, nome in codice Galahad, vede morire il suo giovane protetto Lee Unwin a causa di un proprio errore. Tornato in Inghilterra, consegna personalmente una medaglia d’onore alla vedova e all’orfano, dicendo loro di chiamare il numero inciso sul retro della medaglia se, un giorno, dovessero avere bisogno di aiuto.