Kimmich a CBS: «Non è un buon risultato per noi! L’Inter è stata brava in questo.» Le parole del centrocampista del Bayern MonacoGrandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. Nel post gara, Joshua Kimmich, centrocampista dei bavaresi, ha parlato cosi ai microfoni di CBS Golazo:LE PAROLE- «Non è un buon risultato per noi. Abbiamo avuto più occasioni, ma loro hanno sfruttato meglio le loro e hanno vinto. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo controllato la gara e dovevamo segnare perché sapevamo che loro sanno difendersi e quando crei così tanto devi segnare più di un gol, ma tutto è possibile. Internews24.com - Kimmich a CBS: «Non è un buon risultato per noi! L’Inter è stata brava in questo…» Leggi su Internews24.com di Redazionea CBS: «Non è unper noi!in questo.» Le parole del centrocampista del Bayern MonacoGrandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. Nel post gara, Joshua, centrocampista dei bavaresi, ha parlato cosi ai microfoni di CBS Golazo:LE PAROLE- «Non è unper noi. Abbiamo avuto più occasioni, ma loro hanno sfruttato meglio le loro e hanno vinto. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo controllato la gara e dovevamo segnare perché sapevamo che loro sanno difendersi e quando crei così tanto devi segnare più di un gol, ma tutto è possibile.

