Kim fa lo spettatore sul gol di Lautaro Müller prova a salvare la serata del Bayern Süddeutsche

La vittoria dell’Inter sulMonaco per 2-1 in trasferta dà un vantaggio in più ai nerazzurri per la gara di ritorno di Champions. In golMartinez e Davide Frattesi; per il, Thomas, entrato dalla panchina.Ladelsalvata daLaha raccontato le prestazioni dei diversi giocatori bavaresi.Per Kim, rientrato in tempo dall’infortunio al tendine d’Achille, il quotidiano scrive:Kim Minjae ha un passato italiano importante.Martínez dell’Inter se lo ricordava sicuramente, avendo duellato con lui quando giocava col Napoli. In ogni caso, durante un’azione importante primo gol dell’Inter, è rimasto attaccato a Thuram, e così ha potuto osservare da distanza ravvicinata non solo il suo elegante passaggio di tacco nell’area di rigore, ma anche il bellissimo gol di