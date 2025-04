Inter-news.it - Kane stuzzica: «Hanno festeggiato come se fossero passati. Tutto in gioco!»

Leggi su Inter-news.it

Harry, protagonista in negativo della partita tra Bayern Monaco e Inter, ha rilasciato una lunga intervista nel post-partita su SkySportDe. L’attaccante hato i nerazzurri. MESSAGGIO – Harrynon si arrende in vista della prossima partita tra Bayern Monaco e Inter. L’attaccante poi manda un messaggio ai giocatori nerazzurri: «Devi sopportare gli alti e bassi, è quello che è. La cosa buona è che ho tutte le possibilità, questa è una cosa positiva. piamo cosa dobbiamo fare ora. Non succede molto spesso, ma questa è la vita di un attaccante. Dobbiamo arrivare lì e vincere la partita. Questo è ciò che intendiamo fare. Affronto la partita di sabato contro il Dortmund con la stessa fiducia e la speranza di poter segnare di nuovo». Tornando sulla Champions Leagueha detto: «Possiamo portare con noi molti aspetti positivi.