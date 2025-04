Kane non si arrende | Sappiamo cosa dobbiamo fare al ritorno e lo faremo!

Kane non si arrende: «Sappiamo cosa dobbiamo fare al ritorno e lo faremo!». Le parole del centravanti del Bayern Monaco dopo il KO con l'InterIntervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco Inter, la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League vinta dai nerazzurri per 1 a 2 all'Allianz Arena (grazie alle reti di Lautaro e di Frattesi che hanno risposto al gol di Muller del momentaneo 1 a 1), il centravanti dei bavaresi, Harry Kane, si è presentato ai microfoni di Sky Sport De. L'attaccante inglese ha le idee chiare su cosa servirà alla squadra di Vincent Kompany per ribaltare il risultato nella gara di ritorno a San Siro in programma per mercoledì 16 aprile. Ottima la partita della difesa nerazzurra che ha limitato molto il numero 9 dei tedeschi, il quale però aveva avuto tra i piedi una ghiottissima occasione sullo 0 a 0, quando, a tu per tu con Sommer, aveva colpito il palo.

