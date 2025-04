Juventus Women Inter sarà l’Allianz Stadium a ospitare l’ultimo match di campionato! Info e dettagli sui biglietti

JuventusNews24Juventus Women Inter, sarà lo Stadium a ospitare l’ultimo match di campionato! Info e dettagli sui biglietti per assistere dal vivo a questa partitaAttraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Juventus Women ha reso noto che l’ultima gara di campionato delle bianconere in programma contro l’Inter sabato 10 maggio verrà giocata all’Allianz Stadium.COMUNICATO – Dopo il grande successo in campionato contro la Roma ad ottobre, le nostre ragazze tornano all’Allianz Stadium e affrontano l’Inter, per l’ultima partita del campionato!Sono già aperte le vendite dei biglietti, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14.Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Juventus Women Inter, sarà l’Allianz Stadium a ospitare l’ultimo match di campionato! Info e dettagli sui biglietti Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24lodisuiper assistere dal vivo a questa partitaAttraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale laha reso noto che l’ultima gara didelle bianconere in programma contro l’sabato 10 maggio verrà giocata al.COMUNICATO – Dopo il grande successo incontro la Roma ad ottobre, le nostre ragazze tornano ale affrontano l’, per l’ultima partita del!Sono già aperte le vendite dei, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gliMember, i possessori diCard e gli Under 14.Leggi sunews24.

Juventus Women Inter, sarà lo Stadium a ospitare il match. Serie A Femminile | Poule Scudetto, Inter-Juventus Women, dove vederla. Dove vedere Inter-Juventus femminile oggi in tv e streaming, anche in chiaro e gratis. Serie A Femminile, Inter-Juventus Women, probabili formazioni e dove vederla in tv. La Juventus Women contro l'Inter, a Biella sarà un derby d'Italia da primato. Juventus.com - Inter-Juventus Women, dove vederla. Ne parlano su altre fonti

Roma-Juventus Women, arbitra Ferrieri Caputi per sedare le polemiche - Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere Roma-Juventus Women, match delicatissimo della Poule Scudetto della Serie A femminile, in programma domenica prossima a partire dalle 11:30. La ... (tuttojuve.com)

La Juventus Women protesta dopo la sconfitta con l’Inter: “Campionato riaperto per colpa dell’arbitro” - Stefano Braghin, dirigente della Juventus Women, ha criticato in maniera durissima l'arbitro dopo la sconfitta con l'Inter: "Campionato riaperto per ... (fanpage.it)

Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A femminile delle bianconere impegnate all’Arena Civica di Milano - Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A femminile delle bianconere impegnate all’Arena Civica di Milano Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi dopo il ... (juventusnews24.com)