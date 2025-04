Juventus si ferma Mbangula Le condizioni di Perin

Juventus, oggi niente allenamento per Samuel Mbangula: l`esterno d`attacco belga è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico. Leggi su Calciomercato.com In casa, oggi niente allenamento per Samuel: l`esterno d`attacco belga è stato costretto arsi a causa di un sovraccarico.

Juventus, si ferma Mbangula: è a rischio per il Lecce. Le sue condizioni e le ultime su Perin. Si ferma Mbangula, problema muscolare: è a rischio per Juventus-Lecce. Juve, si ferma Mbangula: la diagnosi sull’infortunio e cosa filtra sui tempi di recupero. Infortunio Mbangula: si ferma il belga. Forfait col Lecce. Juventus, sovraccarico alla coscia per Mbangula: le sensazioni in vista del Lecce. Juve, il calendario dei nazionali: quando si gioca. Rouhi sfida Mbangula!. Ne parlano su altre fonti

Juventus, si ferma Mbangula. Le condizioni di Perin - In casa Juventus, oggi niente allenamento per Samuel Mbangula: l`esterno d`attacco belga è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico muscolare alla. (calciomercato.com)

Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce - Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce (LaPresse) – JMania.it Ennesimo problema di natura fisica per la Juventus. Nella giornata di oggi, Igor Tudor, ha condotto come ... (jmania.it)

TJ - Allenamento terminato. Sovraccarico alla coscia per Mbangula. Terapie per Perin - 14:13 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro il Lecce e Mbangula non ha preso parte alla seduta per un sovraccarico alla coscia. (tuttojuve.com)