Juventus | rivoluzione in vista con Tudor Vlahovic e Cambiaso in bilico

Tudor in panchina, o quanto meno ne ha riconquistata una, per quanto variabile. Ed è ovvio che molto del futuro prossimo della Signora dipenda dal mettere o meno in tasca il pass per la prossima Champions. Ballano circa 25 milioni, una voce che si farà determinante per il bilancio, anche se poi ne arriveranno comunque almeno 15 dalla partecipazione al Mondiale per Club. Quel che è certo, è che la Juventus che rivedremo nella stagione 2025-2026 sarà diversa da quella attuale. Giuntoli sarà chiamato a nuove prove di equilibrismo fra esigenze contabili e obiettivi sul campo. Sempre meno probabile che resti Dusan Vlahovic. Tudor lo ha riattivato e responsabilizzato non poco, ora, ma non si parla di rinnovo – impossibile confermare lo standard attuale di 12,5 milioni netti a stagione – e tutto sembra anche funzionale alla cessione che consenta di ottenere la minima. Sport.quotidiano.net - Juventus: rivoluzione in vista con Tudor, Vlahovic e Cambiaso in bilico Leggi su Sport.quotidiano.net Dalle sabbie mobili alle porte girevoli. La Juve ha cambiato prospettiva con l’arrivo di Igorin panchina, o quanto meno ne ha riconquistata una, per quanto variabile. Ed è ovvio che molto del futuro prossimo della Signora dipenda dal mettere o meno in tasca il pass per la prossima Champions. Ballano circa 25 milioni, una voce che si farà determinante per il bilancio, anche se poi ne arriveranno comunque almeno 15 dalla partecipazione al Mondiale per Club. Quel che è certo, è che lache rivedremo nella stagione 2025-2026 sarà diversa da quella attuale. Giuntoli sarà chiamato a nuove prove di equilibrismo fra esigenze contabili e obiettivi sul campo. Sempre meno probabile che resti Dusanlo ha riattivato e responsabilizzato non poco, ora, ma non si parla di rinnovo – impossibile confermare lo standard attuale di 12,5 milioni netti a stagione – e tutto sembra anche funzionale alla cessione che consenta di ottenere la minima.

Corriere della Sera - Dal calcio visionario di Thiago Motta a quello pratico di Tudor: rivoluzione epocale. Dall'approccio tattico agli allenamenti: come è cambiata la Juventus con Tudor.

