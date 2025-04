Internews24.com - Juventus Inter Women, il derby femminile del 10 maggio si giocherà all’Allianz Stadium! C’è l’annuncio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildel 10si! C’èda parte della Serie ALae l’torneranno a sfidarsi per quella che sarà l’ultima l’ultima partita dei playoff della Serie A, dove si sfideranno le squadre che sono al momento prima e seconda poule scudetto. Dopo il successo dello scorso ottobre, la Serie Atornerà dunquedi Torino per una nuova sfida di cartello: quella di sabato 10alle ore 18 per ild’Italia. Il match, trasmesso in diretta su RaiSport, rappresenterà l’ultima giornata di campionato prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa trae Roma, in programma la settimana successiva allo stadio Sinigaglia di Como.