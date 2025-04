Juventus aumentano le chance Champions grazie all’Inter | ecco perché

Juventus potrebbe avere maggiori chance di qualificazione ala Champions grazie proprio ai rivali: ecco cosa potrebbe accadereDopo l'avvicendamento Thiago Motta-Igor Tudor l'intero ambiente bianconero sembra essersi riappacificato con i calciatori: il croato ha riportato al centro la juventinità e anche le idee tattiche, basate su pressione altissima e asfissiante, sembrano sposarsi meglio con il popolo bianconero, stanco e sfiduciato dal gioco più "intellettuale" di Thiago Motta.Le scelte di Tudor per quanto riguarda le formazioni sono sembrate molto politiche, dettate sia dalla necessità di fare punti sia da quella di valorizzare il materiale umano a disposizione: in questo senso va letta la doppia titolarità di Dusan Vlahovic, apparso sicuramente più vivo e in palla ma ancora lontano parente dall'attaccante pagato 80 milioni 4 stagioni fa.

