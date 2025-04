Juve non solo Osimhen | nasce una squadra di top quattro nomi per Giuntoli

Juve, Osimhen è l’obiettivo principale per i bianconeri: sta nascendo una squadra di big, sono quattro i nomi per GiuntoliJuve, non solo Osimhen: nasce una squadra di top, quattro nomi per Giuntoli (Lapresse) – SerieAnewsLa Juve lavora e programma, pianifica ed attende, soprattutto l’esito finale di questo campionato. Doveva essere l’avvio di un nuovo progetto, basato sul bel calcio e sui risultati. Ed invece tutto si sciolto come neve al sole, con l’esonero di Thiago Motta e la soluzione tampone chiamata Igor Tudor. Ed ora? Alla Continassa vi sono più incognite che certezze e non c’è dubbio che si possa ragionare su alcuni aspetti solo fino a fine stagione.La panchina della Juve è diventato il luogo di lavoro più precario al mondo e Tudor conosce benissimo la sua data di scadenza. All’indomani del Mondiale per club lascerà Torino a meno che non dovesse riuscire a convincere i dirigenti di poter essere l’uomo giusto per una nuova rinascita e, ovviamente, un nuovo progetto. Serieanews.com - Juve, non solo Osimhen: nasce una squadra di top, quattro nomi per Giuntoli Leggi su Serieanews.com è l’obiettivo principale per i bianconeri: stando unadi big, sonoper, nonunadi top,per(Lapresse) – SerieAnewsLalavora e programma, pianifica ed attende, soprattutto l’esito finale di questo campionato. Doveva essere l’avvio di un nuovo progetto, basato sul bel calcio e sui risultati. Ed invece tutto si sciolto come neve al sole, con l’esonero di Thiago Motta e la soluzione tampone chiamata Igor Tudor. Ed ora? Alla Continassa vi sono più incognite che certezze e non c’è dubbio che si possa ragionare su alcuni aspettifino a fine stagione.La panchina dellaè diventato il luogo di lavoro più precario al mondo e Tudor conosce benissimo la sua data di scadenza. All’indomani del Mondiale per club lascerà Torino a meno che non dovesse riuscire a convincere i dirigenti di poter essere l’uomo giusto per una nuova rinascita e, ovviamente, un nuovo progetto.

