Juventusnews24.com - Juve Lecce: un big pronto a tornare titolare all’Allianz Stadium. Tudor pensa a lui dal primo minuto, la primissima idea di formazione

di RedazionentusNews24: un big bianconero èdala lui dall’inizio, l’diCome riferito da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, Igorpotrebbere ad Andrea Cambiasoin, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A e in programma sabato alle 20.45. Il terzino è tornato in campo dopo l’infortunio in uno scampolo di partita con la Roma epotrebbe ripresentarsi la grande occasione della titolarità. Lui che all’andata con i salentini ha inciso in maniera decisiva nel match, in positivo con il gol del vantaggio e in negativo col pallone perso che ha portato al gol di Rebic.Leggi suntusnews24.com