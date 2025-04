Sport.quotidiano.net - Juve, anche Comuzzo tra gli obiettivi. Kalulu verso il riscatto

Torino, 9 aprile 2025 – Unaancora più italiana e con un rinforzo, forse due, in difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno reso difficile la gestione della retroguardia e gli innesti invernali, Veiga e Kelly, non stanno esaltando. Soprattutto il primo, che viaggiail ritorno al Chelsea. La dirigenza vorrebbe altro per giugno e un nome è chiaro sulla lista di mercato di Cristiano Giutoli: Pietro. Non solo difesa.in mezzo si cerca un rinforzo, possibilmente italiano, e in questo caso il sogno si chiama Sandro Tonali del Newcastle.costa, la Fiorentina non fa sconti Laè concentrata sul presente, sulla Champions League da raggiungere, ma non può trascurare il mercato estivo, la strategia, il progetto futuro. Molto dipenderà dai ricavi europei, la Champions rende ricchi, le altre due competizioni meno, e sulla base dei ricavi a disposizione si avrà un quadro più chiaro del budget per le operazioni in entrata, ma è questo il momento di iniziare a sondare il mercato, allacciare rapporti, stringere mani, sondare disponibilità.