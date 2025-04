Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si confessano a The Couple | Amori passati e rimpianti

Jasmine? Durante la prima puntata di The Couple - Una vittoria per due, Jasmine si è aperta con il suo compagno di squadra, Pierangelo, rivelando dettagli intimi sulla sua relazione più importante. Scopriamo insieme cosa è successo!Il peso del passato: Jasmine Carrisi si mette a nudoJasmine ha confessato a Pierangelo di avere il cuore in subbuglio ripensando al suo ex, di cui non ha rivelato il nome. Ha ammesso di sentirsi in parte responsabile della fine della loro storia d'amore. Nonostante lui fosse un ragazzo meraviglioso e sempre fedele, Jasmine lottava con la gelosia e l'impulsività, elementi che hanno logorato la relazione. Tre anni d'amore: un rimpianto dolceamaroLa relazione tra Jasmine e il suo ex è durata ben tre anni, un periodo intenso e significativo per entrambi. Mistermovie.it - Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si confessano a The Couple: Amori passati e rimpianti Leggi su Mistermovie.it Sei pronto a scoprire i segreti di cuore di? Durante la prima puntata di The- Una vittoria per due,si è aperta con il suo compagno di squadra,, rivelando dettagli intimi sulla sua relazione più importante. Scopriamo insieme cosa è successo!Il peso del passato:si mette a nudoha confessato adi avere il cuore in subbuglio ripensando al suo ex, di cui non ha rivelato il nome. Ha ammesso di sentirsi in parte responsabile della fine della loro storia d'amore. Nonostante lui fosse un ragazzo meraviglioso e sempre fedele,lottava con la gelosia e l'impulsività, elementi che hanno logorato la relazione. Tre anni d'amore: un rimpianto dolceamaroLa relazione trae il suo ex è durata ben tre anni, un periodo intenso e significativo per entrambi.

