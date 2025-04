Quotidiano.net - Jared Isaacman: Priorità alla Missione su Marte per gli Astronauti Americani

Il candidato di Donald Trump per guidare la Nasa ha detto in un'audizione per la sua conferma al Senato che laè inviare l'uomo su. "Daremoall'invio disu. Lungo il percorso, avremo comunque la possibilità di tornare sulla Luna e valutare i benefici scientifici, economici e per la sicurezza nazionale derivanti dal mantenimento di una presenza sulla superficie lunare", ha dichiarato l'imprenditore miliardario 42enneparlando ai senatori.