Jacopo Vasamì nel segno del maestro Nadal, battesimo della vittoria: "Ora so tenere testa pure ai 'pro'"

Tutti si aspettavano Federico Cinà e invece spuntanel primo turno del Challenger 100 Atkinsons Monza Open 25. Il diciassettenne abruzzese, promessa del tennis italiano cresciuto nell’accademia del suo idolo Rafa, entrato in tabellone con una wild card, ha regolato con un veloce 6/3, 6/4 il britannico Paul Jubb, numero 218classifica mondiale e alla quinta sconfitta all’esordio nel 2025 in altrettanti tornei a cui ha partecipato.ha messo in campo freddezza e saggezza da veterano. Epl’aquilano di Avezzano che si allena con Fabrizio Zeppieri al Club Nomentano di Roma era appena alla seconda apparizione sul circuito di categoria dopo l’esperienza di settimana scorsa a Barletta, dove aveva superato le qualificazioni, sciupando un matchpoint al primo turno contro l’ucraino Vitaliy Sachko prima di cedere al tie break del terzo set.