Jacob Elordi ha indossato un paio di scarpe dal nome non casuale

Jacob Elordi ha un'ossessione dichiarata per i mocassini. Li sfoggia durante le fashion week, negli aeroporti e sui red carpet, trasformandoli in un elemento imprescindibile del proprio stile. Internet, nel frattempo, lo ha incoronato daddy ideale, grazie alla sua allure da star e all'incessante macchina dei meme generata da Euphoria. Non sorprende, dunque, che le sue scarpe, le Daddy Loafers di Bottega Veneta, portino un nome perfettamente in linea con il suo personaggio.In occasione della premiere australiana della miniserie The Narrow Road to the Deep North, Jacob Elordi ha scelto il re dei mocassini di lusso: un modello interamente made in Italy, realizzato in pelle di vitello intrecciata e posato su una snella suola in cuoio.

