Jack Lowden Sarà Mr. Darcy? Novità sull’Adattamento Netflix di Orgoglio e Pregiudizio.

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per una nuova versione di? Sembra chestia per regalarti un adattamento imperdibile e le ultime indiscrezioni rivelano chepotrebbe interpretare l'iconico Mr.! Preparati, perché questa notizia sta già facendo impazzire i fan.: Da 'Slow Horses' all'Aristocratico, reduce dal successo di 'Slow Horses' su Apple TV+, dove ha collezionato nomination agli Emmy, Golden Globe e BAFTA, sembra essere la scelta perfetta per incarnare il fascino enigmatico e l'ferito di Mr.. Immaginalo nei panni del personaggio! La sua esperienza in film come 'Dunkirk' e 'Mary Queen of Scots' fa ben sperare per una performance memorabile. Dolly Alderton Alla Scrittura: Una Nuova Visione di un Classico?Dietro la sceneggiatura di questa attesissima serie c'è Dolly Alderton, autrice del bestseller 'Everything I Know About Love'.