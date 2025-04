Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools

Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l'adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione. L'appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell'energia e dell'industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l'iniziativa. Dopo le qualifiche di febbraio, tenutesi nella sede ITS di Pistoia, a contendersi un posto alle nazionali di giugno (a Fiorano Modenese, casa Ferrari) arriveranno a Firenze squadre da tutto il centro e sud Italia. Il loro obiettivo? Progettare, costruire e far gareggiare modellini di auto da corsa, mettendo in campo competenze in aerodinamica, progettazione CAD, project management e marketing.

