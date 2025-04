Romadailynews.it - Italia: studenti mostrano passione per cinese con spettacoli culturali

Leggi su Romadailynews.it

Danze sul tema della fenice, recite di antichi classici cinesi edi doppiaggio del cartone“Ne Zha”. Ieri, decine dini di un convitto di Roma hanno mostrato la loroper la lingua e la cultura cinesi attraverso una serie di. L’evento, intitolato “Celebrare la primavera”, e’ stato organizzato dal liceo internazionale Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, che offre corsi di scienze ine un programma di studio a lungo termine in Cina.Questo gala annuale offre agliuna piattaforma per dimostrare i loro progressi ined esprimere i loro talenti unici. Rosso Sgroi, studente del quinto anno di liceo, ha interpretato il ruolo del Re Scimmia in una breve rappresentazione teatrale. Il suofluente e la sua vivace interpretazione hanno suscitato risate e applausi calorosi da parte del pubblico.