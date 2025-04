Lapresse.it - Italia-Regno Unito, Garibaldi e il Nottingham Forest: storia di un legame plurisecolare

Iltra Giuseppee il, rievocato dal presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della visita di Re Carlo III e della Regina Camilla in, ha radici profonde e antiche. Il club inglese, che attualmente milita in Premier League, è nato nel 1865, quattro anni dopo l’Unità d’, e all’interno dello statuto fondativo viene menzionato come colore della divisa il ‘rosso’, in omaggio al generale e ai suoi volontari che indossavano delle camicie di quel colore.‘L’eroe dei due mondi’ e la squadra inglese‘L’eroe dei due mondi’ non ha mai visitato di persona, ma nel 1864 – proprio un anno prima della nascita della società calcistica – è documentato un suo viaggio a Londra, dove era stato accolto in maniera trionfale dalla gente (l’eco delle sue imprese in Europa ed America Latina era arrivato fino Oltremanica) ed era stato ricevuto dal primo ministro dell’epoca, Henry John Temple Palmerston.