Italia leader europeo nel design specializzato | 63 miliardi di fatturato

Italia prima in Europa per le attività di design specializzato: 6,3 miliardi di euro di fatturato (il 16,4% del totale Ue 27), circa 70 mila addetti, quasi il 20% del totale europeo, seguita da Francia e Germania. Lo evidenzia lo studio 'Le prospettive per le filiere del Made in Italy' a cura del Research Department Intesa Sanpaolo presenta nell'ambito del Salone del mobile di Milano. I mercati internazionali continueranno a costituire - viene evidenziato - un driver fondamentale per la crescita delle imprese del Made in Italy: la propensione all'export è attesa salire al 77,2% nel 2027 (era del 60% nel 2012). A fare da traino sarà soprattutto la fascia alta della gamma produttiva: la quota di mercato Italiana sui prodotti ad elevato prezzo è pari all'11,2%, rispetto ad una quota del 4,6% sui prodotti a prezzi medi e bassi.

