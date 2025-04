Italia e Uk legami storici e sfide comuni Il discorso di re Carlo alla Camera

Italia e Regno Unito sono due popoli e due nazioni le cui storie sono "profondamente intrecciate tra loro" e "naturalmente intrecciate con quelle del nostro continente europeo". È in queste parole, pronunciate rivolgendosi al Parlamento Italiano in seduta comune, il senso della visita in Italia di re Carlo III del Regno Unito: una sorta di reset delle relazioni con gli alleati dopo la Brexit. Oggi, nel giorno del suo ventesimo anniversario di matrimonio con la regina Camilla (lei a Montecitorio con lo stesso abito indossato in occasione delle sue nozze nel 2005 alla Windsor Guildhall), il sovrano è diventato il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento Italiano e il quarto straniero a farlo. Stamattina era stato accolto a Villa Pamphilj da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, dopo l'incontro di ieri al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima del pranzo di Stato di questa sera.

