Secoloditalia.it - Italia-Albania, il governo non molla: in settimana nuovo trasferimento dalla Puglia negli hospot

Ilnonsul protocollo. La prossimaè previsto undi migranti verso gli hotspot di Gjader e Shengjin. Si tratta della quarta operazione dopo lo stop deciso da varie ordinanze delle toghe militanti. Stavolta non saranno i richiedenti asilo provenienti dai Paesi sicuri e salvati dalle nostre navi militari, ma gli irregolari già presenti incon un decreto di espulsione. Si tratta quindi di clandestini pronti per essere rimpatriati, a cui un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr, come previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 marzo. Ilauspica che questa volta i giudici di Roma non vanifichino il progetto non convalidando i trattenimenti.Migranti, inildegli irregolari verso gliinLa nave militare con a bordo i migranti da espellere dovrebbe partire, Al Viminale da giorni ed è in corso la selezione degli irregolari da destinare al Cpr di Gjader (che ha una capienza di 40 posti che sta per essere portata a 144).