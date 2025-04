Lanazione.it - It-Alert, simulato grave incidente nello stabilimento di Panigaglia

La Spezia, 9 aprile 2025 – Il suono dell’allarme “sbucato“ all’improvviso dal telefonino ha lasciato per un attimo sorpresi. Contemporaneamente tanti sguardi si sono abbassati sullo schermo per capire il significato del messaggio IT-di allarme pubblico ricevuto per un’area di 5 chilometri di raggio intorno allodidal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Si è svolta in mattinata l’esercitazione di protezione civile su scala reale che ha riguardato loSnam dia Porto Venere finalizzata a testare il piano di emergenza esterna dello. Durante l’esercitazione si è anche riunito il Centro Coordinamento Soccorsi convocato dal prefetto Andrea Cantadori e del Governo della Spezia al quale hanno partecipato oltre agli enti e alle strutture operative previste dalla pianificazione anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la sala operativa di Protezione Civile della Regione Liguria.