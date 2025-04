Quotidiano.net - Israele pronta a incorporare Rafah nella zona cuscinetto. Gaza sempre più isolata

Roma, 9 aprile 2025 -si prepara ala città die i quartieri circostanti nel sud diche sta creando lungo il confine con l'Egitto. Per l'operazione, che isolerebbe completamente, sono state richiamate le truppe della Brigata Golani delle Forze di difesa di(Idf), dispiegate per mesi lungo il confine settentrionale con il Libano. Haaretz, che cita funzionari della Difesa, parla di circa 75 chilometri quadrati, un quinto della Striscia, sottolineando la strategia del'Idf: "Separaredal resto del territorio trasformerebbein un'enclave all'interno dellacontrollata da, isolandola dal confine egiziano", si legge sul giornale israeliano. An Israeli army soldier signals for the driver of a Merkava battle tank attempting to park at a position in southern Israel along the northernStrip on March 18, 2025.