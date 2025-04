Isola dei Famosi Simona Ventura opinionista? Le dichiarazioni della presentatrice

Simona Ventura è la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi? Tutti danno per certa la notizia ma la presentatrice stupisce, ecco cosa ha detto. Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista? Le dichiarazioni della presentatrice Leggi su Comingsoon.it è la nuovade L’dei? Tutti danno per certa la notizia ma lastupisce, ecco cosa ha detto.

Simona Ventura all'Isola dei famosi? La conduttrice rompe il silenzio, poi la frecciata ad Alba Parietti. L'Isola dei Famosi: Simona Ventura parla per la prima volta del suo ruolo nel reality. Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista? Le dichiarazioni della presentatrice. Simona Ventura: "Mi piacerebbe essere opinionista all'Isola. Vorrei andare al GialappaShow ma non posso". Simona Ventura torna all'Isola dei Famosi come opinionista. "L'Isola dei famosi 2025", torna Simona Ventura (ma come opinionista). Ne parlano su altre fonti

Simona Ventura: “Mi piacerebbe essere opinionista all’Isola. Vorrei andare al GialappaShow ma non posso” - Simona Ventura si racconta in un'intervista. La conduttrice non nasconde il desiderio di indossare i panni di opinionista all'Isola dei Famosi e parla ... (fanpage.it)

Simona Ventura svela la verità sul ritorno all'Isola dei Famosi - Lo scorso mese è arrivata la notizia inaspettata del ritorno a L’Isola dei Famosi di Simona Ventura, non più come conduttrice ma come opinionista. (notizie.it)

Simona Ventura sarà opinionista a L’Isola dei Famosi? Ora parla lei - Ci sarà Simona Ventura come opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi? In un’intervista lei è intervenuta per la prima volta e svelato come stanno le cose. Simona Ventura svela se sarà ... (novella2000.it)