Calcionews24.com - Isaksen: «L’obiettivo è arrivare fino in fondo: domani insidie ambientali, ma quello che conta è la testa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gustav, esterno della Lazio, in conferenza stampa in vista della sfida in Europa League contro il Bodo/Glimt Gustavha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Lazio di Europa League contro il Bodo/Glimt. Di seguito le parole dell’esterno biancoceleste. CONSIGLI AI COMPAGNI SUL BODO – «Il Bodo è .