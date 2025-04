Lopinionista.it - Irene Grandi attesa ai live estivi con il ‘Fiera di me tour’

foto di Marco LanzaBOLOGNA –tornada fine maggio con ildi me, un concerto pensato come un viaggio tra passato e presente che raccoglie i frammenti più preziosi di una carriera iniziata nel 1994 e li ricompone in un mosaico nuovo. Accanto aiclassici – da “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre”, da “Bruci la città” a “Prima di partire per un lungo viaggio” – l’artista riporta in scena brani meno conosciuti del suo repertorio e presenta i nuovi inediti, come “Fiera di Me”, un inno alla forza personale e alla rinascita, e “Universo”, firmato da Francesco Bianconi eKaballà.A questi si aggiunge “Favole”, nuovo singolo in uscita l’11 aprile, ulteriore tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, che riflette una donna e una musicista capace di raccontarsi con sincerità, delicatezza e potenza espressiva.