Lettera43.it - iPhone, quanto costerà dopo i dazi Usa

Leggi su Lettera43.it

di Donald Trump colpiscono anche l’. O meglio, le tasche di chi ha intenzione di comprare il nuovo prodotto di marca Apple, che diventerà sempre più caro a causa delle tariffe extra imposte dal governo americano. Ma perché iai Paesi stranieri andranno a influenzare il mercato di un’azienda statunitense come il colosso di Cupertino? A causa dei costi di produzione dell’, che aumenteranno notevolmente a causa dei componenti di marca straniera con cui è costruito. Tra i Paesi coinvolti, infatti, ci sono Cina, Vietnam e India. Rispettivamente gli Stati Uniti hanno imposto ai tre Statidel 54 (saliti poi a 104), del 46 e del 26 per cento. E dei tre, è la Cina il produttore principale. Per Apple aveva deciso di spostare la produzione dei modelli pro in India, anticipando l’impatto deiannunciati a gennaio.