iPhone 19 Pro | il nuovo modello sarà rivoluzionato in vista del 20esimo anniversario del brand

vista del 2027, anno in cui ricorrerà il 20° anniversario dal lancio del primo iPhone da parte di Steve Jobs nel 2007. L’azienda ha avviato un importante progetto per rinnovare la linea con un modello che rappresenti al meglio due decenni di innovazione. L’iPhone 19 Pro, che potrebbe debuttare insieme a un pieghevole, sarà il simbolo di questa evoluzione.Come reso noto da PCMag, la novità più attesa è il design a lastra di vetro, un sogno coltivato fin dai tempi dell’iPhone X e ideato dall’ex Chief Designer Jony Ive. L’obiettivo è creare un dispositivo che appaia come una singola superficie continua, riducendo al minimo interruzioni visive o materiali diversi. Per ottenere questo risultato, Apple prevede un uso molto più ampio del vetro, non solo frontalmente, ma probabilmente anche su tutta la scocca posteriore e i bordi. Screenworld.it - iPhone 19 Pro: il nuovo modello sarà rivoluzionato in vista del 20esimo anniversario del brand Leggi su Screenworld.it Apple sta pianificando una trasformazione importante indel 2027, anno in cui ricorrerà il 20°dal lancio del primoda parte di Steve Jobs nel 2007. L’azienda ha avviato un importante progetto per rinnovare la linea con unche rappresenti al meglio due decenni di innovazione. L’19 Pro, che potrebbe debuttare insieme a un pieghevole,il simbolo di questa evoluzione.Come reso noto da PCMag, la novità più attesa è il design a lastra di vetro, un sogno coltivato fin dai tempi dell’X e ideato dall’ex Chief Designer Jony Ive. L’obiettivo è creare un dispositivo che appaia come una singola superficie continua, riducendo al minimo interruzioni visive o materiali diversi. Per ottenere questo risultato, Apple prevede un uso molto più ampio del vetro, non solo frontalmente, ma probabilmente anche su tutta la scocca posteriore e i bordi.

iPhone 19 Pro: il nuovo modello sarà rivoluzionato in vista del 20esimo anniversario del brand - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

l'iPhone 19 Pro potrebbe avere un nuovo design audace per commemorare il 20° anniversario di Apple, sostiene un analista - Applel'iPhone del 20° anniversario potrebbe assomigliare ad un'unica lastra di vetro, in quanto un analista del settore ha suggerito un grande cambiamento in termini di design per l'iPhone Pro del 202 ... (notebookcheck.it)

Apple prepara un nuovo iPhone Pro con design celebrativo per i 20 anni - Apple lavora a un iPhone Pro con nuovo design per il 20° anniversario del primo iPhone. Linee più sottili e materiali rinnovati. (techprincess.it)