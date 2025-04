iOS 18 | Come Registrare le Chiamate su iPhone

Come Registrare le Chiamate su iPhone con iOS 18, dove è disponibile la funzione, Come salvare le conversazioni e accedere alle trascrizioni automatiche. Tutto quello che devi sapere in una guida completa. Defanet.it - iOS 18: Come Registrare le Chiamate su iPhone Leggi su Defanet.it lesucon iOS 18, dove è disponibile la funzione,salvare le conversazioni e accedere alle trascrizioni automatiche. Tutto quello che devi sapere in una guida completa.

iOS 18 permetterà di registrare le chiamate, trascriverle e riassumerle | Rumor. Su iPhone finalmente potremo registrare le telefonate (e l'intelligenza artificiale le trascriverà). iOS 18 consentirà di registrare le chiamate e perfino trascriverle, ma non in Italia!. Come registrare una chiamata su iPhone. Con iOS 18 gli iPhone possono registrare le telefonate: ecco come. Apple, ecco iOS 18.1 e iPadOS 18.1: l'aggiornamento che fa registrare le telefonate. Ne parlano su altre fonti

Come registrare le chiamate su iPhone - Da sempre registrare le chiamate su iPhone in modo nativo non è possibile, ma finalmente con iOS 18 le cose sono cambiate. Ora infatti una funzione ... (pcprofessionale.it)

iPhone iPad Mac Apple Watch iOS 18 View All - iOS 18 introduce altre interessanti novità per l’app Telefono. Tra queste troviamo un’interfaccia di ricerca avanzata all’interno della cronologia delle chiamate, la compilazione automatica ... (ispazio.net)

Migliori app per registrare chiamate su iPhone | Aprile 2025 - Il registratore TapeACall è accessibile per iOS 11.2 e le versioni successive. Un’altra alternativa per registrare le vostre chiamate sul vostro iPhone con l’applicazione RecMyCalls. È in grado di ... (tuttotek.it)