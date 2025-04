Iodonna.it - «Io vengo ospite al tuo programma, e tu non mi fai neanche un regalo decente?»

Il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone è un perfetto esempio di come il tempo e la maturità possano trasformare una storia d’amore finita in una solida amicizia. La loro è un’intesa speciale che, a distanza di anni, rimane viva e sincera. Dopo i momenti turbolenti del passato, oggi i due ex fidanzati si ritrovano con una complicità che nulla ha da invidiare a quella dei veri amici. E l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai 2, ne è stata l’ennesima dimostrazione. Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto Il siparietto dietro le quinte di Stasera tutto è possibileDietro le quinte del, Emma si trovava in un momento di preparazione con il parrucchiere quando Stefano, con il suo sorriso, è entrato nei camerini per salutarla: «Ma non ti ha insegnato niente Maria?», ha scherzato la cantante, facendo riferimento a Maria De Filippi.