Inzaghi l’emergenza in attacco finisce? Un ritorno fondamentale!

INDISPONIBILI – La serata di Monaco di Baviera è stata un incubo per quanto riguarda le rotazioni. Federico Dimarco e Denzel Dumfries indisponibili sulle fasce, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani a centrocampo, Mehdi Taremi e Joaquin Correa in attacco. Simone Inzaghi in Bayern Monaco-Inter ha chiuso con solamente tre cambi e difficilmente è accaduto nel corso della sua storia da allenatore del club meneghino. Non aveva opzioni e soprattutto non ha potuto dare fiato al reparto offensivo che dal 60? in poi ha vissuto una tremenda crisi. Fisica prima, ma anche mentale per lo sforzo profuso fino a quel momento.

