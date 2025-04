Investì un collega camionista a Bologna ridotta a tre anni la condanna per il rosarnese Rocco Giulio Capria

Bologna ha riqualificato in omicidio stradale quanto successo il 27 settembre 2019 a Minerbio e ha condannato a tre anni , a fronte di una richiesta di 18 anni da parte della Procura, Rocco Giulio Capria , camionista, residente a Rosarno (in provincia di Reggio Calabria), che Investì e uccise con il suo camion. Feedpress.me - Investì un collega camionista a Bologna, ridotta a tre anni la condanna per il rosarnese Rocco Giulio Capria Leggi su Feedpress.me Non un gesto volontario, ma un incidente, come sostenuto dalla difesa . La Corte di assise diha riqualificato in omicidio stradale quanto successo il 27 settembre 2019 a Minerbio e hato a tre, a fronte di una richiesta di 18da parte della Procura,, residente a Rosarno (in provincia di Reggio Calabria), chee uccise con il suo camion.

Investì un collega camionista a Bologna, ridotta a tre anni la condanna per il rosarnese Rocco Giulio Capria - Non un gesto volontario, ma un incidente, come sostenuto dalla difesa. La Corte di assise di Bologna ha riqualificato in omicidio stradale quanto successo il 27 settembre 2019 a Minerbio e ha condanna ... (msn.com)

Investì e uccise un collega camionista: rischia una condanna a 18 anni - Rachid Nfir morì nel 2019 nel piazzale di uno zuccherificio di Minerbio: alla guida del tir c’era Rocco Giulio Capria ... (bologna.repubblica.it)

Investì e uccise camionista, Pm chiede condanna a 18 anni - La pm di Bologna Michelangela Farneti ha chiesto una pena di 18 anni per Rocco Giulio Capria, il camionista, residente a Rosarno (Reggio Calabria), che il 27 settembre 2019 investì e uccise con il cam ... (msn.com)