Investì e uccise il collega | Fu un incidente

Minerbio (Bologna), 9 aprile 2025 – “È stato riconosciuto quello che abbiamo sostenuto dall’inizio, che è stato un omicidio stradale. Lui confidava in questo esito, ha sempre detto quello che poi la Corte d’Assise ha riconosciuto. Si è tolto un bel peso. Anche io sono molto soddisfatta, e sono contenta per lui”. Sono le parole dell’avvocato Manuela Amore, dopo che oggi, a quasi sei anni dai fatti, è arrivata la sentenza: non si è trattato di un gesto volontario, ma di un, come sostenuto dalla difesa. La Corte di assise di Bologna ha riqualificato in omicidio stradale quanto successo il 27 settembre 2019 a Minerbio e ha condannato a tre anni, a fronte di una richiesta di 18 anni da parte della procura, Rocco Giulio Capria, camionista, residente a Rosarno (Reggio Calabria), checon il suo camion ilRachid Nfir, 47 anni, marocchino, davanti allo zuccherificio Coprob.