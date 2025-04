Invasione di stranieri | i dati sui 7 anni di governo socialista Ue-choc

Dal Portogallo arriva un durissimo atto d'accusa contro i vecchi governi socialisti di Antonio Costa e contro tutto l'approccio "aperturista" della sinistra europea sull'immigrazione nel secondo decennio degli anni Duemila. In soli 7 anni, dal 2017 al 2024, il numero di stranieri presenti nel Paese lusitano è quadruplicato passando dal 4% al 15% della popolazione complessiva. Tradotto in numeri: erano 400mila allora, sono diventati più di un milione e mezzo oggi. A denunciarlo il ministro della Presidenza del Consiglio, António Leitão Amaro, presentando il rapporto dell'Aima (Agenzia per l'integrazione, migrazioni e asilo). Il ministro ha rivolto pesanti accuse ai governi di António Costa, oggi presidente del Consiglio europeo, che avrebbero permesso un'ondata migratoria incontrollata. Il 2017 è infatti l'anno in cui il governo Costa ha varato la norma che facilitava l'ingresso di lavoratori stranieri con un normale visto turistico.

