Intesa Sanpaolo incontro al Tarì | Così favoriremo la crescita sostenibile delle imprese orafe campane

Accelerare la crescita sostenibile delle imprese del settore orafo campano. E' questo l'obiettivo dell'incontro odierno promosso da Intesa Sanpaolo al Tarì di Marcianise con numerosi operatori del comparto. L'iniziativa, che rientra tra le attività del Laboratorio Esg della Banca, punta a favorire nuovi investimenti orientati ai processi di transizione ambientale, digitale e di governance grazie a un plafond di 500 milioni di euro dedicato alle aziende del territorio. Durante i lavori, Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, ha presentato gli strumenti finanziari e le opportunità di supporto che il primo Gruppo bancario italiano mette a disposizione delle Pmi locali, sottolineando l'importanza di accompagnare le aziende verso modelli di business sostenibili, in linea con le direttrici del Pnrr.

