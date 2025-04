Intesa Dac-Fondazione Convivenza Vesuvio | Tecnologie spaziali per prevenire il rischio eruzione e rigenerare le aree interne

Leggi su Ildenaro.it

Coniugare la sicurezza dei cittadini con la rigenerazione sociale ed economica dei territori interni della Campania, in particolare quelli avulcanico e spopolamento: è l’obiettivo dell’accordo che i vertici del Distretto Aerospaziale della Campania e lafirmeranno domani , giovedì 10 aprile alle ore 15,30, nella sede del Dac in Confindustria Caserta. Grazie al contributo del Distretto – che riunisce oltre 30 grandi imprese, 150 Pmi, 5 università e 5 centri di ricerca di rilievo internazionale – lapotrà contare su un’assistenza tecnica di alto profilo per l’analisi di dati satellitari e il monitoraggio con droni.avanzate saranno messe al servizio della pianificazione di scenari dinamici di evacuazione, redistribuzione territoriale e sviluppo sostenibile.