Tutto è cominciato come un gioco enigmistico. L’idea era semplice: sottoporre aun palindromo monumentale, probabilmente il più lungo mai scritto in italiano, per vedere se sarebbe riuscito a riconoscerlo come tale. Il testo scelto non era casuale: si trattava di “11 luglio 1982”, un’opera palindroma di straordinaria complessità e precisione firmata da Giuseppe Valardo, dedicata alla notte mondiale dell’Italia a Madrid.Una sfida curiosa, senza secondi fini. E invece è diventata un test, un piccolo esperimento di affidabilità — e un caso esemplare di come un’intelligenza artificiale possa, e al tempo stesso spiegare il proprio errore.Un palindromo complesso da analizzareIl testo viene incollato nella chat. È lunghissimo, articolato, speculare. Finisce chiaramente con la parola “Italia”.