Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025, l’entry list femminile: Paolini e Bronzetti puntano in alto a Roma

Da martedì 6 a domenica 18 maggio si terrà l’edizione numero 82 deglidi tennis. A meno di un mese dall’inizio del prestigioso torneo capitolino, è stata pubblicataufficiale del singolare. Iscritte tutte le big del circuito tra cui la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e la regina della terra battuta Iga Swiatek.L’Italia verrà sicuramente rappresentata da Jasminee Lucia, le uniche azzurre ammesse al tabellone principale ditramite classifica. Nelle prossime settimane verranno annunciate le cinque wild card per il main draw, con in pole position Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucrezia Stefanini e la giovane emergente Giorgia Pedone.In attesa di scoprire quali saranno le tenniste invitate dagli organizzatori per il tabellone principale, riflettori puntati in particolare sulla numero 6 del ranking WTA e due volte finaa Slam nel 2024